«Скромный и необычный игрок»: Изидор высказался о Головине

Французский форвард «Локомотива» Вильсон Изидор поделился с журналистами своим мнением по поводу полузащитника Александра Головина, с которым нападающий играл вместе в «Монако».

Изидор сказал «Чемпионату», что они были с Головиным хорошими друзьями. Форвард отметил, что в «Монако» все называли российского футболиста Голо. Вильсон добавил, что Александр очень скромный и необычный игрок, который всегда выкладывается на тренировках.

Напомним, что в этом сезоне Александр Головин провёл во французской лиге 20 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя ассистами.