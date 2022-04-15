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Чемпионат Франции. 1 лига

«Скромный и необычный игрок»: Изидор высказался о Головине

15 Апреля 2022 • 09:32 Комментировать

Французский форвард «Локомотива» Вильсон Изидор поделился с журналистами своим мнением по поводу полузащитника Александра Головина, с которым нападающий играл вместе в «Монако».

Изидор сказал «Чемпионату», что они были с Головиным хорошими друзьями. Форвард отметил, что в «Монако» все называли российского футболиста Голо. Вильсон добавил, что Александр очень скромный и необычный игрок, который всегда выкладывается на тренировках.

Напомним, что в этом сезоне Александр Головин провёл во французской лиге 20 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Вильсон Изидор
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