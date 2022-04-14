Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Тренер «Монако»: Думаю, что матч с «Ренном» будет очень зрелищным

14 Апреля 2022 • 13:59 Комментировать
Ренн
...
Монако
2.05 3.55 3.50
15.04 22:00

Наставник «Монако» Филипп Клеман поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча французского чемпионата с «Ренном».

Клеман сказал, что ему очень нравится игровой стиль «Ренна», так как команда заточена на атаку и всегда забивает много голов. Тренер монегасков отметил, что он ожидает очень зрелищного и результативного поединка, который должен понравиться всем болельщикам.

Напомним, что матч между «Монако» и «Ренном» состоится 15 апреля в 22.00 по московскому времени. «Ренн» пока занимает третью строчку в таблице Лиги 1, а монегаски идут на шестой позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Ренн Лига 1 Филипп Клеман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕНН МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Апреля
13:59 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако»: Думаю, что матч с «Ренном» будет очень зрелищным
13:55 · Италия. Серия А
Жулио Сезар о Доннарумме: «Он ещё очень молод и может многое дать футболу»
12:35 · Франция. Лига 1
Букмекерская контора извинилась перед Мбаппе
10:58 · Франция. Лига 1
Йилмаз может продолжить карьеру в Турции или МЛС
10:53 · Франция. Лига 1
Блан может возглавить сборные Нигерии или Марокко
10:46 · Франция. Лига 1
Новый спонсор «ПСЖ» заплатит 50 миллионов евро в течение 3 лет
08:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «ПСЖ» включились в борьбу за Жоржиньо
13 Апреля
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Лион» аннулировал свыше тысячи билетов у фанатов «Вест Хэма»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Ботман стал главной целью для «Вест Хэма»
15:44 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич склоняется к переходу в «Ювентус», «Лацио» хочет продать его в «ПСЖ»
13:40 · Россия. Премьер-лига
ФИФА запускает стриминговый сервис «FIFA+» 1
12:31 · Италия. Серия А
«Интер» хочет летом подписать полузащитника «ПСЖ»
12:10 · Италия. Серия А
Кьяер назвал Верратти и Кьеллини «лучшими футболистами в мире»
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется Секо Фофана
12 Апреля
15:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» ведёт переговоры по трансферу Лукаку
Все новости
Рекомендуем