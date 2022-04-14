Тренер «Монако»: Думаю, что матч с «Ренном» будет очень зрелищным

Наставник «Монако» Филипп Клеман поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча французского чемпионата с «Ренном».

Клеман сказал, что ему очень нравится игровой стиль «Ренна», так как команда заточена на атаку и всегда забивает много голов. Тренер монегасков отметил, что он ожидает очень зрелищного и результативного поединка, который должен понравиться всем болельщикам.

Напомним, что матч между «Монако» и «Ренном» состоится 15 апреля в 22.00 по московскому времени. «Ренн» пока занимает третью строчку в таблице Лиги 1, а монегаски идут на шестой позиции.