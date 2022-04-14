Букмекерская контора извинилась перед Мбаппе

После того, как французская одна из французских букмекерских компаний выставила в соцсетях безвкусную шутку об отце Килиана Мбаппе во время перерыва на игры сборных, ей пришлось принести свои извинения.

Компания опубликовала заявление, в котором попросила прощения о футболиста и членов его семьи.

«Мы приносим наши самые искренние извинения Уилфриду Мбаппе, его семье и всем, кто пострадал из-за ненадлежащего использования изображения в наших социальных сетях. Постам такого дурного вкуса не место в наших социальных сетях. Мы будем сохранять бдительность в будущем, чтобы избежать такого упущения», - заявила компания.

Ранее в профиле компании появилось фото фото болельщика на трибуне с голым задом с подписью: «Уилфрид Мбаппе во время гола своего сына в ворота Южной Африки».