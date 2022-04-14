Нападающий «Лилля» Бурак Йилмаз может продолжить карьеру в Турции или МЛС, сообщают французские СМИ.

Сыгравший решающую роль в победе «Лилля» в прошлом сезоне, Йылмаз в этом году был гораздо менее заметным и эффективным в целом и покинет «Лилль» этим летом по окончании текущего контракта.

Сообщается, что по крайней мере два турецких клуба нацелились на 36-летнего нападающего в преддверии летнего трансферного окна, но игрок также может соблазниться переходом в один из клубов MLS.

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 27 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.