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Чемпионат Франции. 1 лига

Блан может возглавить сборные Нигерии или Марокко

14 Апреля 2022 • 10:53 Комментировать

К бывшему тренеру сборной Франции Лорану Блану проявляют интерес федерации Нигерии и Марокко, сообщает источник.

Ранее в этом сезоне, 56-летний француз покинул тренерский мостик клуба «Аль-Райян».

Сообщается, что к Блану проявляет интерес федерация Нигерии, которая уволила Августина Эгуавоэна после поражения в плей-офф чемпионата мира от Ганы в марте.

Также к Блану присматривается федерация Марокко. Нынешний тренер сборной этой страны Вахид Халилходжич, хоть и квалифицировал своих футболистов на чемпионат мира в Катаре, но успел поссориться с полузащитником команды Хакимом Зиешем.

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Евро-Футбол.Ру,
Лоран Блан Сборная Нигерии Сборная Марокко
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