Блан может возглавить сборные Нигерии или Марокко

К бывшему тренеру сборной Франции Лорану Блану проявляют интерес федерации Нигерии и Марокко, сообщает источник.

Ранее в этом сезоне, 56-летний француз покинул тренерский мостик клуба «Аль-Райян».

Сообщается, что к Блану проявляет интерес федерация Нигерии, которая уволила Августина Эгуавоэна после поражения в плей-офф чемпионата мира от Ганы в марте.

Также к Блану присматривается федерация Марокко. Нынешний тренер сборной этой страны Вахид Халилходжич, хоть и квалифицировал своих футболистов на чемпионат мира в Катаре, но успел поссориться с полузащитником команды Хакимом Зиешем.