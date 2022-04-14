Новый спонсор «ПСЖ» заплатит 50 миллионов евро в течение 3 лет

Как сообщает L’Équipe, «ПСЖ» заключил новую спонсорскую сделку с американской компанией Goat, которая заменит Катарский национальный банк (QNB) на рукавах футболок «Пари Сен-Жермен».

Сообщается, что американская онлайн-компания, обслуживающая 40 миллионов клиентов в 170 странах, согласилась выплатить столичному клубу 50 миллионов евро в течение 3 лет.

Тем временем вероятные чемпионы Лиги 1 в этом сезоне также ведут переговоры о смене основного спонсора на футболках. На прошлой неделе L’Équipe сообщила, что в следующем сезоне на форме футболистов «ПСЖ» будут красоваться логотипы абсолютно других компаний.