Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба всё ближе к перехожу в «ПСЖ», сообщает FootMercato.

По информации источника, Погба встречался со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо. Кроме того, семья футболиста заинтересована в переезде в Париж после завершения текущего сезона.

Сообщается, что игрок ещё в октябре получил предложение от «Манчестер Юнайтед» о новом контракте, но шанс, что он будет подписан, очень мал, так как полузащитник не удовлетворён своим пребыванием на «Олд Траффорд».

Погба перешёл в манчестерский клуб в 2016 году из «Ювентуса» за €105 млн. Его действующий контракт истекает предстоящим летом.

В текущем сезоне 29-летний француз провёл за «красных дьяволов» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач. Цена полузащитника на Transfermarkt составляет €55 млн.