Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Погба встречался со спортивным директором «ПСЖ»

12 Апреля 2022 • 11:09 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба всё ближе к перехожу в «ПСЖ», сообщает FootMercato.

По информации источника, Погба встречался со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо. Кроме того, семья футболиста заинтересована в переезде в Париж после завершения текущего сезона.

Сообщается, что игрок ещё в октябре получил предложение от «Манчестер Юнайтед» о новом контракте, но шанс, что он будет подписан, очень мал, так как полузащитник не удовлетворён своим пребыванием на «Олд Траффорд».

Погба перешёл в манчестерский клуб в 2016 году из «Ювентуса» за €105 млн. Его действующий контракт истекает предстоящим летом.

В текущем сезоне 29-летний француз провёл за «красных дьяволов» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач. Цена полузащитника на Transfermarkt составляет €55 млн.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
11:09 · Франция. Лига 1
Погба встречался со спортивным директором «ПСЖ»
11:08 · Франция. Лига 1
Рамос: Предпочту выступать за лучшую команду в мире, а не быть лучшим игроком 1
10:50 · Франция. Лига 1
«Барселона» хочет вернуть своего воспитанника
10:22 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» прокомментировали новость о продаже клуба 1
08:19 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «ПСЖ» назвал Мбаппе лучшим футболистом мира
03:58 · Франция. Лига 1
Почеттино и Мбаппе призвали фанатов поддержать команду в игре с «Марселем»
01:20 · Англия. Премьер-лига
Источник: Роналду не хочет в «Барселону» из-за Хави, главный претендент на игрока – «ПСЖ» 6
00:53 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» надеется удержать 18-летнего вундеркинда Хави Симонса
00:12 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос собирается выступать на высоком уровне ещё четыре-пять лет
11 Апреля
22:24 · Франция. Лига 1
Срочно: Аль-Хелаифи избавится от «ПСЖ» после чемпионата мира
16:37 · Франция. Лига 1
Минувший тур французского чемпионата оказался вторым по результативности в 21-м веке
15:38 · Франция. Лига 1
Погба является приоритетным вариантом для «ПСЖ» на лето
14:29 · Франция. Лига 1
Агуэро предсказал Месси успех на чемпионате мира
14:04 · Англия. Премьер-лига
«МЮ», «Челси» и «ПСЖ» – главные претенденты на Нуньеса
12:04 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» включился в борьбу за подписание форварда «Бенфики»
Все новости
Рекомендуем