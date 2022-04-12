Рамос: Предпочту выступать за лучшую команду в мире, а не быть лучшим игроком

Опытный испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос в разговоре с журналистами рассказал о том, что ему нравится выступать за лучшие команды в мире.

Рамос сказал, что предпочёл бы выступать за лучшую команду в мире, чем быть лучшим игроком, ведь в футболе всегда очень важна именно командная игра, а не какие-то индивидуальные действия. Серхио отметил, что он бы выбрал игру в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, а не приз лучшему футболисту мира.

Напомним, что в этом сезоне Серхио Рамос из-за травм провёл во французской лиге лишь шесть поединков, в которых отметился одним забитым мячом.