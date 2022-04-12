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Чемпионат Франции. 1 лига

В «ПСЖ» прокомментировали новость о продаже клуба

12 Апреля 2022 • 10:22 Комментировать (1)
Ренн
...
Монако
2.08 3.65 3.35
15.04 22:00

Ранее испанское шоу El Chiringuito сообщило, что катарские владельцы «ПСЖ» решили продать клуб после чемпионата мира 2022 года.

«Клуб опровергает эту фальшивую новость. Мы уверены, что появление такой информации именно в испанском источнике — не совпадение», — приводит слова представителя клуба Get French Football News с ссылкой на RMC Sport.

Напомним, до сих пор не решена судьба нападающего парижан Килиана Мбаппе, которым активно интересуется мадридский «Реал». Контракт 23-летнего форварда с его нынешним клубом истекает летом текущего года.   

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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