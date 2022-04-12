В «ПСЖ» прокомментировали новость о продаже клуба

Ранее испанское шоу El Chiringuito сообщило, что катарские владельцы «ПСЖ» решили продать клуб после чемпионата мира 2022 года.

«Клуб опровергает эту фальшивую новость. Мы уверены, что появление такой информации именно в испанском источнике — не совпадение», — приводит слова представителя клуба Get French Football News с ссылкой на RMC Sport.

Напомним, до сих пор не решена судьба нападающего парижан Килиана Мбаппе, которым активно интересуется мадридский «Реал». Контракт 23-летнего форварда с его нынешним клубом истекает летом текущего года.