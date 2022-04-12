Экс-игрок «ПСЖ» назвал Мбаппе лучшим футболистом мира

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен в разговоре с журналистами назвал звёздного форварда Килиана Мбаппе лучшим игроком мира на данный момент.

Ротен сказал, что Мбаппе, как и Бензема, умеет абсолютно всё на футбольном поле. Жером отметил, что форвард «ПСЖ» получает удовольствие от того, что он делает и как быстро прогрессирует. Экс-игрок добавил, что в настоящее время именно Килиан является лучшим футболистом мира.

Напомним, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 28 матчей, в которых отметился 20 забитыми мячами и 14 ассистами.