Почеттино и Мбаппе призвали фанатов поддержать команду в игре с «Марселем»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино совместно с лидером команды Килианом Мбаппе попросили фанатов поддержать коллектив в игре против «Марселя» в рамках 32-тура тура Лиги 1.

«Матч с «Марселем» — не очередная, а особая игра. Болельщики имеют право на недовольство, мы адекватно относимся к критике. Очень надеемся, что в следующем матче наши фанаты поддержат команду в сложной игре. Мы сделаем максимум ради победы. Необходимо поддерживать сильный имидж «ПСЖ» — сказал Почеттино изданию Goal.

«Очень хочется, чтобы болельщики были с командой. Все понимают разочарование от Лиги чемпионов. Если фанаты будут с нами, будем признательны. Если нет, все поймем» — добавил Мбаппе.