Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Минувший тур французского чемпионата оказался вторым по результативности в 21-м веке

11 Апреля 2022 • 16:37 Комментировать
Лорьян
6:2
Сент-Этьен
окончен

Целых тридцать восемь мячей были забиты в матчах тридцать первого тура чемпионата Франции, самым результативным оказался матч «Лорьяна» и «Сент-Этьена», в котором были забиты восемь мячей («Лорьян» победил со счетом 6:2), а также игра «Клермона» и «ПСЖ» (1:6 в пользу гостей), в которой были забиты семь мячей.

Это - второй по результативности тур во французском чемпионате в 21-м веке. Лишь в последнем, тридцать восьмом туре чемпионата Франции сезона 2007-2008 были забиты больше голов - сорок три мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лига 1 Рекорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
16:37 · Франция. Лига 1
Минувший тур французского чемпионата оказался вторым по результативности в 21-м веке
15:38 · Франция. Лига 1
Погба является приоритетным вариантом для «ПСЖ» на лето
14:29 · Франция. Лига 1
Агуэро предсказал Месси успех на чемпионате мира
14:04 · Англия. Премьер-лига
«МЮ», «Челси» и «ПСЖ» – главные претенденты на Нуньеса
12:04 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» включился в борьбу за подписание форварда «Бенфики»
11:57 · Франция. Лига 1
Сарабия вернётся в «ПСЖ»
09:44 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Краснодара» Кабелла дебютировал в составе «Монпелье»
00:10 · Франция. Лига 1
«Марсель» быстро забил два мяча «Монпелье» и взял три очка
10 Апреля
23:55 · Франция. Лига 1
Данте - первый игрок «Ниццы», который получил три удаления за сезон
21:58 · Франция. Лига 1
«Лион» не позволил «Страсбургу» включиться в борьбу за зону Лиги чемпионов
21:30 · Франция. Лига 1
«Марсель» — «Монпелье»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
20:16 · Франция. Лига 1
Неймар не покинет «ПСЖ»
20:01 · Франция. Лига 1
Удаление не помешало «Лансу» разгромить «Ниццу»
18:33 · Франция. Лига 1
Матч «Бреста» и «Нанта» дважды останавливали из-за беспорядков на трибунах, победитель выявлен не был
18:16 · Франция. Лига 1
«Лилль» сыграл вничью с «Анже»
Все новости
Рекомендуем