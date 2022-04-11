Минувший тур французского чемпионата оказался вторым по результативности в 21-м веке

Целых тридцать восемь мячей были забиты в матчах тридцать первого тура чемпионата Франции, самым результативным оказался матч «Лорьяна» и «Сент-Этьена», в котором были забиты восемь мячей («Лорьян» победил со счетом 6:2), а также игра «Клермона» и «ПСЖ» (1:6 в пользу гостей), в которой были забиты семь мячей.

Это - второй по результативности тур во французском чемпионате в 21-м веке. Лишь в последнем, тридцать восьмом туре чемпионата Франции сезона 2007-2008 были забиты больше голов - сорок три мяча.