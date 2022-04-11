«ПСЖ» включился в борьбу за подписание форварда «Бенфики»

Руководители «ПСЖ» хотят летом попробовать подписать контракт с уругвайским форвардом лиссабонской «Бенфики» Дарвином Нуньесом.

По информации инсайдера Давида Орнштейна, парижская команда собирается летом подписать 22-летнего уругвайского футболиста, за которым уже выстроилась целая очередь из топ-клубов. Напомним, что в услугах Нуньеса также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».

В этом сезоне Дарвин Нуньес провёл в португальском чемпионате 24 поединка, в которых отметился 24 забитыми мячами и тремя ассистами.