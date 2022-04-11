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Чемпионат Франции. 1 лига

Сарабия вернётся в «ПСЖ»

11 Апреля 2022 • 11:57 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия, проводящий сезон в лиссабонском «Спортинге» на правах аренды, вернется летом в «ПСЖ», сообщает L’Equipe.

29-летний футболист забил 18 голов за лиссабонский клуб в этом сезоне, но его нынешний клуб не может позволить себе подписать игрока на постоянной основе. Это означает, что он вернется в «ПСЖ», контракт с которым у форварда истекает через два года.

Парижский клуб собирается в летнее трансферное окно избавиться от нескольких форвардов – Анхеля Ди Марии, Юлиана Дракслера и Мауро Икарди. Источник утверждает, что Сарабия будет играть роль запасного нападающего после Лионеля Месси и Неймара.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон Пабло Сарабия
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