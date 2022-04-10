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Чемпионат Франции. 1 лига

Данте - первый игрок «Ниццы», который получил три удаления за сезон

10 Апреля 2022 • 23:55 Комментировать
Ланс
3:0
Ницца
окончен

В матче тридцать первого тура чемпионата Франции «Ницца» съездила в гости в Ланс, получила три гола во втором тайме и безропотно проиграла, заканчивая матч вдевятером из-за двух красных карточек. Любопытно, что у «Ланса» также было удаление, причем уже на семнадцатой минуте, но это не помешало команде взять свое.

Второе удаление в составе «Ниццы» получил бразилец Данте, для которого эта красная карточка стала уже третьей в сезоне. Такого количества красных карточек за сезон в истории клуба не было за все время выступлений в высшей лиге французского чемпионата. 

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Ницца Данте
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окончен Монако 2:1 Труа 1.37 4.90 9.00
окончен Анже 1:1 Лилль 3.75 3.20 2.13
окончен Ланс 3:0 Ницца 2.40 3.30 3.10
окончен Страсбург 1:1 Лион 2.55 3.35 2.80
окончен Марсель 2:0 Монпелье 1.50 4.40 6.60
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