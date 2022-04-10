Данте - первый игрок «Ниццы», который получил три удаления за сезон

В матче тридцать первого тура чемпионата Франции «Ницца» съездила в гости в Ланс, получила три гола во втором тайме и безропотно проиграла, заканчивая матч вдевятером из-за двух красных карточек. Любопытно, что у «Ланса» также было удаление, причем уже на семнадцатой минуте, но это не помешало команде взять свое.

Второе удаление в составе «Ниццы» получил бразилец Данте, для которого эта красная карточка стала уже третьей в сезоне. Такого количества красных карточек за сезон в истории клуба не было за все время выступлений в высшей лиге французского чемпионата.