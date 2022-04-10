«Лион» не позволил «Страсбургу» включиться в борьбу за зону Лиги чемпионов

Завершился очередной матч 31-го тура чемпионата Франции, в котором «Страсбург» сыграл вничью с «Лионом» у себя дома – 1:1.
Ибраима Сиссоко забил за «Страсбург», Карл Токо-Экамби сравнял счёт в добавленное ко второму тайму время.
Ничья позволила «Страсбургу» обосноваться на четвёртом месте в турнирной таблице с 52 очками. «Лион» остался на 10 месте, имея в активе 46 зачётных баллов.
Отметим, что четвёртое место в Лиге 1 позволяет напрямую попасть в групповой турнир Лиги Европы, от зоны Лиги чемпионов «Страсбург» отстаёт на 4 очка.
Протокол игры
|(1:0) Сиссоко Ибраима20'
|90'Экамби Карл Токо (1:1)
Селс Матц•Перрен Люка•Ньямси Жерзино•Джику Александр•Каси Антони 74' (Гильберт Фредерик ( 74') •Аолу Жан-Эде 68' 70' (Диарра Хабиб ( 70') •Беллегард Жан-Рикнер•Сиссоко Ибраима • 90'Льенар Димитри•Гамейро Кевин•Ажорк Людовик 90'
Запасные: Сахи Дион•Кавасима Эйдзи•Диалло Хабиб•Фила Карол
Лопеш Антони 31' (Поллерсбек Юлиан ( 31') •Дюбуа Лео • 90'Денайер Джейсон•Да Сильва Дамьен•Милагрес Энрике•Н'Домбеле Тангай 84' (Баркола Бредли ( 84') •Ауа Уссем 62' (Февр Ромен ( 62') •Тете 62' (Кадевере Тино ( 62') •Пакета Лукас•Экамби Карл Токо•Дембеле Мусса II 84' (Рен-Аделед Жефф ( 84')
10 апреля. Стадион "де ла Мейно".