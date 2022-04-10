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Чемпионат Франции. 1 лига

«Лион» не позволил «Страсбургу» включиться в борьбу за зону Лиги чемпионов

10 Апреля 2022 • 21:58 Комментировать
Страсбург
1:1
Лион
окончен

Завершился очередной матч 31-го тура чемпионата Франции, в котором «Страсбург» сыграл вничью с «Лионом» у себя дома – 1:1.

Ибраима Сиссоко забил за «Страсбург», Карл Токо-Экамби сравнял счёт в добавленное ко второму тайму время.

Ничья позволила «Страсбургу» обосноваться на четвёртом месте в турнирной таблице с 52 очками. «Лион» остался на 10 месте, имея в активе 46 зачётных баллов.

Отметим, что четвёртое место в Лиге 1 позволяет напрямую попасть в групповой турнир Лиги Европы, от зоны Лиги чемпионов «Страсбург» отстаёт на 4 очка.

Протокол игры  
Страсбург 1:1Лион
(1:0) Сиссоко Ибраима20'   
  90'Экамби Карл Токо (1:1)
Селс МатцПеррен ЛюкаНьямси ЖерзиноДжику АлександрКаси Антони  74' (Гильберт Фредерик (  74') Аолу Жан-Эде   68'  70' (Диарра Хабиб (  70') Беллегард Жан-РикнерСиссоко Ибраима   90'Льенар ДимитриГамейро КевинАжорк Людовик   90'
Запасные: Сахи ДионКавасима ЭйдзиДиалло ХабибФила Карол
Лопеш Антони  31' (Поллерсбек Юлиан (  31') Дюбуа Лео   90'Денайер ДжейсонДа Сильва ДамьенМилагрес ЭнрикеН'Домбеле Тангай  84' (Баркола Бредли (  84') Ауа Уссем  62' (Февр Ромен (  62') Тете  62' (Кадевере Тино (  62') Пакета ЛукасЭкамби Карл ТокоДембеле Мусса II  84' (Рен-Аделед Жефф (  84')
Запасные: Эмерсон ПалмиериГюсто МалоЛюкеба КастеллоБоатенг Жером
10 апреля. Стадион "де ла Мейно".

 

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окончен Бордо 3:1 Метц
окончен Брест 1:1 Нант 2.70 3.20 2.75
окончен Монако 2:1 Труа 1.37 4.90 9.00
окончен Анже 1:1 Лилль 3.75 3.20 2.13
окончен Ланс 3:0 Ницца 2.40 3.30 3.10
окончен Страсбург 1:1 Лион 2.55 3.35 2.80
Идет 6 минута Марсель 0:0 Монпелье 1.50 4.50 6.60
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Сегодня, 10 Апреля
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