«Лион» не позволил «Страсбургу» включиться в борьбу за зону Лиги чемпионов

Завершился очередной матч 31-го тура чемпионата Франции, в котором «Страсбург» сыграл вничью с «Лионом» у себя дома – 1:1.

Ибраима Сиссоко забил за «Страсбург», Карл Токо-Экамби сравнял счёт в добавленное ко второму тайму время.

Ничья позволила «Страсбургу» обосноваться на четвёртом месте в турнирной таблице с 52 очками. «Лион» остался на 10 месте, имея в активе 46 зачётных баллов.

Отметим, что четвёртое место в Лиге 1 позволяет напрямую попасть в групповой турнир Лиги Европы, от зоны Лиги чемпионов «Страсбург» отстаёт на 4 очка.