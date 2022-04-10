Удаление не помешало «Лансу» разгромить «Ниццу»

В 31-м туре чемпионата Франции «Ланс» на своём поле переиграл «Ниццу» со счётом 3:0.
Хозяева поля, несмотря на удаление на 17-й минуте, смогли забить два гола усилиями Арно Мюинга и Шейка Дукуре. На 58-й минуте Марио Лемина получил вторую жёлтую карточку, что привело к уравниванию составов команд.
Впрочем, это не помешало Арно Мюинга оформить дубль и поставить финальную точку в противостоянии команд – 3:0.
По итогам матча «Ницца» занимает пятую строчку, имея в активе 51 очко. «Ланс» находится на восьмом месте, имея в активе 47 зачётных баллов.
Протокол игры
|(1:0) Мюинга Арно51'
|(2:0) Дукуре Шейк55'
|(3:0) Мюинга Арно67'
Лека Жан-Луи•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо•Франковски Пшемыслав•Дукуре Шейк • 31'Фофана Секо 83' (Берг Патрик ( 83') •Айдара Массадио • 17'Кошта Давид 74' (Клаусс Жонатан ( 74') •Ганаго Игнатиус 46' (Мюинга Арно ( 46') •Сотока Флориан 66' 90' (Мачадо Дейвер ( 90')
Запасные: Каюзак Янник•Саид Уэсли•Бальде Ибрагим•Фариньес Вилькер
Бенитес Вальтер•Аталь Юсеф 45' (Лотомба Жордан ( 45') •Тодибо Жан-Клер 81' (Данилюк Флавиус ( 81') •Данте Бонфим•Бар Мельвен 69' (Тюрам Кефрен ( 69') •Клюйверт Джастин 69' (Браими Билаль ( 69') •Росарио Пабло•Лемина Марио 50' • 58'Гуйри Амин 45' 69' (Стенгс Келвин ( 69') •Делор Анди•Гессан Эванн 38'
Запасные: Амави Жордан•Будауи Хишем•Булка Марцин•Данило Барбоза
10 апреля. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).