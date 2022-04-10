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Чемпионат Франции. 1 лига

Удаление не помешало «Лансу» разгромить «Ниццу»

10 Апреля 2022 • 20:01 Комментировать
Ланс
3:0
Ницца
окончен

В 31-м туре чемпионата Франции «Ланс» на своём поле переиграл «Ниццу» со счётом 3:0.

Хозяева поля, несмотря на удаление на 17-й минуте, смогли забить два гола усилиями Арно Мюинга и Шейка Дукуре. На 58-й минуте Марио Лемина получил вторую жёлтую карточку, что привело к уравниванию составов команд.

Впрочем, это не помешало Арно Мюинга оформить дубль и поставить финальную точку в противостоянии команд – 3:0.

По итогам матча «Ницца» занимает пятую строчку, имея в активе 51 очко. «Ланс» находится на восьмом месте, имея в активе 47 зачётных баллов.

Протокол игры  
Ланс 3:0Ницца
(1:0) Мюинга Арно51'   
(2:0) Дукуре Шейк55'   
(3:0) Мюинга Арно67'   
Лека Жан-ЛуиГради ЖонатанДансо КевинМедина ФакундоФранковски ПшемыславДукуре Шейк   31'Фофана Секо  83' (Берг Патрик (  83') Айдара Массадио   17'Кошта Давид  74' (Клаусс Жонатан (  74') Ганаго Игнатиус  46' (Мюинга Арно (  46') Сотока Флориан   66'  90' (Мачадо Дейвер (  90')
Запасные: Каюзак ЯнникСаид УэслиБальде ИбрагимФариньес Вилькер
Бенитес ВальтерАталь Юсеф  45' (Лотомба Жордан (  45') Тодибо Жан-Клер  81' (Данилюк Флавиус (  81') Данте БонфимБар Мельвен  69' (Тюрам Кефрен (  69') Клюйверт Джастин  69' (Браими Билаль (  69') Росарио ПаблоЛемина Марио   50'   58'Гуйри Амин   45'  69' (Стенгс Келвин (  69') Делор АндиГессан Эванн   38'
Запасные: Амави ЖорданБудауи ХишемБулка МарцинДанило Барбоза
10 апреля. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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окончен Бордо 3:1 Метц
окончен Брест 1:1 Нант 2.70 3.20 2.75
окончен Монако 2:1 Труа 1.37 4.90 9.00
окончен Анже 1:1 Лилль 3.75 3.20 2.13
окончен Ланс 3:0 Ницца 2.40 3.30 3.10
окончен Страсбург 1:1 Лион 2.55 3.35 2.80
Идет 6 минута Марсель 0:0 Монпелье 1.50 4.50 6.60
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