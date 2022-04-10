Удаление не помешало «Лансу» разгромить «Ниццу»

В 31-м туре чемпионата Франции «Ланс» на своём поле переиграл «Ниццу» со счётом 3:0.

Хозяева поля, несмотря на удаление на 17-й минуте, смогли забить два гола усилиями Арно Мюинга и Шейка Дукуре. На 58-й минуте Марио Лемина получил вторую жёлтую карточку, что привело к уравниванию составов команд.

Впрочем, это не помешало Арно Мюинга оформить дубль и поставить финальную точку в противостоянии команд – 3:0.

По итогам матча «Ницца» занимает пятую строчку, имея в активе 51 очко. «Ланс» находится на восьмом месте, имея в активе 47 зачётных баллов.