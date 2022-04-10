Матч «Бреста» и «Нанта» дважды останавливали из-за беспорядков на трибунах, победитель выявлен не был

Нападающий Рандаль Коло-Муани вывел вперед «Нант» на 10-й минуте, а защитник «Бреста» Брендан Шардонне на 69-й минуте сделал счет 1:1. Отметим, что арбитр останавливал встречу два раза из-за беспорядков на трибунах.
Обе команды находятся в середине турнирной таблице. «Брест» занимает 12 место, набрав 39 баллов, а «Нант» расположился на 9-й строчке, имея в своем активе 46 баллов.
Протокол игры
|10'Коло-Муани Рандаль (0:1)
|(1:1) Шардонне Брендан68'
Бизот Марко•Дюверн Жан-Кевин•Шардонне Брендан•Эрей Кристоф • 65'Брассье Лилиан•Фоссурье Жюльен 61' (Мунье Стив ( 61') •Белькебла Арис•Ласне Пол 89' (Маньетти Уго ( 89') •Дель Кастильо Ромен 62' (Белайли Юсеф ( 62') •Сатриано Мартин 83' (Ле Дуарон Жереми ( 83') •Онора Франк
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль • 70'Жиротто Андрей•Аппиа Деннис•Коршья Себастьен 90' (Фабио да Сильва ( 90' ) • 90'Сиприен Вилан 67' (Кулибали Калифа ( 67') •Чиривелья Педро • 43'Саймон Мозес 66' (Жеббель Виллем ( 66') •Мерлин Квентин•Блас Людовик 90' (Дусе Лоанн ( 90') •Коло-Муани Рандаль
10 апреля. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".