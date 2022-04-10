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Чемпионат Франции. 1 лига

Матч «Бреста» и «Нанта» дважды останавливали из-за беспорядков на трибунах, победитель выявлен не был

10 Апреля 2022 • 18:33 Комментировать
Брест
1:1
Нант
окончен
Сегодня, 10 апреля, «Брест» и «Нант» не смогли выявить победителя в тяжелом матче (1:1).

Нападающий Рандаль Коло-Муани вывел вперед «Нант» на 10-й минуте, а защитник «Бреста» Брендан Шардонне на 69-й минуте сделал счет 1:1. Отметим, что арбитр останавливал встречу два раза из-за беспорядков на трибунах.

Обе команды находятся в середине турнирной таблице. «Брест» занимает 12 место, набрав 39 баллов, а «Нант» расположился на 9-й строчке, имея в своем активе 46 баллов.

Протокол игры  
Брест 1:1Нант
  10'Коло-Муани Рандаль (0:1)
(1:1) Шардонне Брендан68'   
Бизот МаркоДюверн Жан-КевинШардонне БренданЭрей Кристоф   65'Брассье ЛилианФоссурье Жюльен  61' (Мунье Стив (  61') Белькебла АрисЛасне Пол  89' (Маньетти Уго (  89') Дель Кастильо Ромен  62' (Белайли Юсеф (  62') Сатриано Мартин  83' (Ле Дуарон Жереми (  83') Онора Франк
Запасные: Пьер-Габриэль РонаэльЛарсонне ГотьеМбок ХиангаСаид РафикиУронен Йере
Лафон АльбанКастеллетто Жан-Шарль   70'Жиротто АндрейАппиа ДеннисКоршья Себастьен  90' (Фабио да Сильва (  90'   90') Сиприен Вилан  67' (Кулибали Калифа (  67') Чиривелья Педро   43'Саймон Мозес  66' (Жеббель Виллем (  66') Мерлин КвентинБлас Людовик  90' (Дусе Лоанн (  90') Коло-Муани Рандаль
Запасные: Огюстен Жан-КевинПетрич ДенисКоко МаркусБукари ОсманСилла Абдулайе
10 апреля. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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Брест Лига 1 Нант
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окончен Бордо 3:1 Метц
окончен Брест 1:1 Нант 2.70 3.20 2.75
окончен Монако 2:1 Труа 1.37 4.90 9.00
окончен Анже 1:1 Лилль 3.75 3.20 2.13
окончен Ланс 3:0 Ницца 2.40 3.30 3.10
Идет 1 минута Страсбург 0:0 Лион 2.55 3.35 2.80
10.04  22:00 Марсель ... Монпелье 1.50 4.50 6.60
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Сегодня, 10 Апреля
20:01 · Франция. Лига 1
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18:33 · Франция. Лига 1
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