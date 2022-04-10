Матч «Бреста» и «Нанта» дважды останавливали из-за беспорядков на трибунах, победитель выявлен не был

Сегодня, 10 апреля, «Брест» и «Нант» не смогли выявить победителя в тяжелом матче (1:1).

Нападающий Рандаль Коло-Муани вывел вперед «Нант» на 10-й минуте, а защитник «Бреста» Брендан Шардонне на 69-й минуте сделал счет 1:1. Отметим, что арбитр останавливал встречу два раза из-за беспорядков на трибунах.

Обе команды находятся в середине турнирной таблице. «Брест» занимает 12 место, набрав 39 баллов, а «Нант» расположился на 9-й строчке, имея в своем активе 46 баллов.