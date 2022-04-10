Головин помог «Монако» победить «Труа»

В матче 31-го тура Лиги 1 «Монако» добился победы над «Труа» (2:1).
При первом взятии ворот главную роль сыграл российский полузащитник Александр Головин, он заработал штрафной вблизи ворот «Труа». Исполнять принялся Энрике Кайо и вывел монегасков вперед. В конце первого тайма гости усилиями Ике Угбо сравняли счет.
Во втором тайме Головин снова поучаствовал в забитом мяче «Монако». Он сделал классный пас Кевину Фолланду, который установил окончательный счет в матче.
«Монако» продолжает борьбу за участие в еврокубках. Монегаски после 31 тура набрали 50 очков и теперь отставание от заветного четвертого места составляет 1 очко. «Труа» с 32 очками остался на 15-м месте.
Протокол игры
|(1:0) Кайо Энрике19'
|39'Угбо Ике (1:1)
|(2:1) Фолланд Кевин57'
Нюбель Александр•Агилар Рубен • 22'Дисаси Аксель•Бадьяшиль Бенуа•Кайо Энрике 78' (Диоп Софьян ( 78') •Скардовелли Вандерсон 86' (Лукас Жан ( 86') •Чуамени Орельен•Фофана Юссуф•Головин Александр 78' (Якобс Исмаил ( 78') •Бен-Йеддер Виссам 71' 87' (Матсима Крислен ( 87') •Боаду Мирон 57' (Фолланд Кевин ( 57')
Запасные: Манноне Вито•Матазо Элио•Аклиоче Махнес•Сидибе Джибриль
Мулен Жесси•Каборе Исса•Бьянкон Жулиан 72' 82' (Дингом Тристан ( 82') •Палмер-Браун Эрик•Сальмье Йоанн•Конте Абду 68' (Мотиба Лебо ( 68') •Бальде Мама 68' (Ларуси Яссер ( 68') •Н'Гессан Куаме 81' 82' (Тузгар Йоанн ( 82') •Тардьё Флориан•Шавалерин Ксавье•Угбо Ике 82' (Рипар Рено ( 82')
Запасные: Себастьян Рено•Эль-Хаджам Уалид•Шамбос Дилан•Коне Юссуф
10 апреля. Стадион "Луи II".