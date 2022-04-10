Головин помог «Монако» победить «Труа»

В матче 31-го тура Лиги 1 «Монако» добился победы над «Труа» (2:1).

При первом взятии ворот главную роль сыграл российский полузащитник Александр Головин, он заработал штрафной вблизи ворот «Труа». Исполнять принялся Энрике Кайо и вывел монегасков вперед. В конце первого тайма гости усилиями Ике Угбо сравняли счет.

Во втором тайме Головин снова поучаствовал в забитом мяче «Монако». Он сделал классный пас Кевину Фолланду, который установил окончательный счет в матче.

«Монако» продолжает борьбу за участие в еврокубках. Монегаски после 31 тура набрали 50 очков и теперь отставание от заветного четвертого места составляет 1 очко. «Труа» с 32 очками остался на 15-м месте.