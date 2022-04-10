Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Головин помог «Монако» победить «Труа»

10 Апреля 2022 • 17:58 Комментировать
Монако
2:1
Труа
окончен

В матче 31-го тура Лиги 1 «Монако» добился победы над «Труа» (2:1).

При первом взятии ворот главную роль сыграл российский полузащитник Александр Головин, он заработал штрафной вблизи ворот «Труа». Исполнять принялся Энрике Кайо и вывел монегасков вперед. В конце первого тайма гости усилиями Ике Угбо сравняли счет.

Во втором тайме Головин снова поучаствовал в забитом мяче «Монако». Он сделал классный пас Кевину Фолланду, который установил окончательный счет в матче.

«Монако» продолжает борьбу за участие в еврокубках. Монегаски после 31 тура набрали 50 очков и теперь отставание от заветного четвертого места составляет 1 очко. «Труа» с 32 очками остался на 15-м месте.  

Протокол игры  
Монако 2:1Труа
(1:0) Кайо Энрике19'   
  39'Угбо Ике (1:1)
(2:1) Фолланд Кевин57'   
Нюбель АлександрАгилар Рубен   22'Дисаси АксельБадьяшиль БенуаКайо Энрике  78' (Диоп Софьян (  78') Скардовелли Вандерсон  86' (Лукас Жан (  86') Чуамени ОрельенФофана ЮссуфГоловин Александр  78' (Якобс Исмаил (  78') Бен-Йеддер Виссам   71'  87' (Матсима Крислен (  87') Боаду Мирон  57' (Фолланд Кевин (  57')
Запасные: Манноне ВитоМатазо ЭлиоАклиоче МахнесСидибе Джибриль
Мулен ЖессиКаборе ИссаБьянкон Жулиан   72'  82' (Дингом Тристан (  82') Палмер-Браун ЭрикСальмье ЙоаннКонте Абду  68' (Мотиба Лебо (  68') Бальде Мама  68' (Ларуси Яссер (  68') Н'Гессан Куаме   81'  82' (Тузгар Йоанн (  82') Тардьё ФлорианШавалерин КсавьеУгбо Ике  82' (Рипар Рено (  82')
Запасные: Себастьян РеноЭль-Хаджам УалидШамбос ДиланКоне Юссуф
10 апреля. Стадион "Луи II".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Бордо 3:1 Метц
окончен Брест 1:1 Нант 2.70 3.20 2.75
окончен Монако 2:1 Труа 1.37 4.90 9.00
окончен Анже 1:1 Лилль 3.75 3.20 2.13
окончен Ланс 3:0 Ницца 2.40 3.30 3.10
Идет 1 минута Страсбург 0:0 Лион 2.55 3.35 2.80
10.04  22:00 Марсель ... Монпелье 1.50 4.50 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Апреля
20:01 · Франция. Лига 1
Удаление не помешало «Лансу» разгромить «Ниццу»
18:33 · Франция. Лига 1
Матч «Бреста» и «Нанта» дважды останавливали из-за беспорядков на трибунах, победитель выявлен не был
18:16 · Франция. Лига 1
«Лилль» сыграл вничью с «Анже»
17:58 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» победить «Труа»
17:19 · Франция. Лига 1
Головин поучаствовал во втором голе «Монако» в матче против «Труа»
16:26 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Труа»: Головин заработал штрафной, Кайо прямым ударом открыл счет в матче
15:58 · Франция. Лига 1
Девять матчей без побед подряд: «Метц» проиграл «Бордо»
14:31 · Франция. Лига 1
Почеттино о Месси, Мбаппе и Неймаре: «Я с самого начала сезона говорил, что нужно время» 3
11:22 · Франция. Лига 1
Неймар: Месси и Мбаппе - два гения 2
08:15 · Франция. Лига 1
Мбаппе: Жаль, что взаимопонимание с Неймаром и Месси появилось только сейчас
07:03 · Франция. Лига 1
«Марсель» хочет подписать опорника, которого не смог заполучить «Арсенал»
00:19 · Франция. Лига 1
Месси установил новый рекорд «ПСЖ» и Лиги 1 11
00:01 · Франция. Лига 1
Хет-трики Неймара и Мбаппе обеспечили «ПСЖ» разгромную победу в Клермон-Ферране
09 Апреля
22:08 · Франция. Лига 1
Рамос появился в стартовом составе «ПСЖ» всего лишь четвёртый раз в сезоне
21:55 · Франция. Лига 1
«Ренн» повторил свой личный рекорд по очкам за сезон
Все новости
Рекомендуем