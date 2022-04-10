Девять матчей без побед подряд: «Метц» проиграл «Бордо»

Сегодня, 10 апреля, «Бордо» дома одержал волевую победу над «Метцом» со счетом 3:1 в 32-м туре Лиги 1.
Нападающий «Метца» Дидель Ламкель Зе открыл счет на 21-й минуте матча с передачи Николя Де Превиля. Игроки «Бордо» смогли отыграться на 52-й минуте встречи, мяч забил Рикарду Мангаш, а на 68-й минуте Сенегальский форвард Мбайе Ньянг вывел хозяев вперед. Окончательный счет в матче установил Хван Ви Чо на 88-й минуте - 3:1.
После 31-го тура «Бордо» поднялся на 19 строчку, набрав 26 очков, «Метц» занимает последнее место в Лиге 1, имея 23 очка в активе. Для гостей этот матч стал девятой игрой без побед.
Протокол игры
|21'Ламкель Зе Дидье (0:1)
|(1:1) Мангаш Рикарду52'
|(2:1) Ньянг М'Байе68'
|(3:1) Хван Ый-Чжо88'
Пуссен Гаэтан•Грегерсен Стиан 49' 63' (Менса Гидеон ( 63') •Пембеле Тимоте 30' (Лакукс Том ( 30' ) • 34'Ахмедходжич Анел•Мангаш Рикарду•Игнатенко Даниил•Гилавоги Жошуа•Онана Жан•Дилросун Джавайро 83' (Мара Секу ( 83') •Ньянг М'Байе 83' (Адли Ясин ( 83') •Хван Ый-Чжо 84'
Кайяр Марк-Орель•Бронн Дилан•Кана-Бийик Жан-Армель 75' (Яде Папа Ндиага ( 75') •Куяте Кики • 42'Делен Тома•Пажо Венсан•Н'Дорам Кевин•Канде Фали 83' (Нгетте Опа ( 83') •Сарр Пап•Ламкель Зе Дидье 34' 56' (Мафута Луи ( 56') •Де Превиль Николя 46' (Булая Фарид ( 46')
10 апреля. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).