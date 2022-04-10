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Чемпионат Франции. 1 лига

Девять матчей без побед подряд: «Метц» проиграл «Бордо»

10 Апреля 2022 • 15:58 Комментировать
Бордо
3:1
Метц
окончен

Сегодня, 10 апреля, «Бордо» дома одержал волевую победу над «Метцом»  со счетом 3:1 в 32-м туре Лиги 1.

Нападающий «Метца» Дидель Ламкель Зе открыл счет на 21-й минуте матча с передачи Николя Де Превиля. Игроки «Бордо» смогли отыграться на 52-й минуте встречи, мяч забил Рикарду Мангаш, а на 68-й минуте Сенегальский форвард Мбайе Ньянг вывел хозяев вперед. Окончательный счет в матче установил Хван Ви Чо на 88-й минуте - 3:1.

После 31-го тура «Бордо» поднялся на 19 строчку, набрав 26 очков, «Метц» занимает последнее место в Лиге 1, имея 23 очка в активе. Для гостей этот матч стал девятой игрой без побед.

Протокол игры  
Бордо 3:1Метц
  21'Ламкель Зе Дидье (0:1)
(1:1) Мангаш Рикарду52'   
(2:1) Ньянг М'Байе68'   
(3:1) Хван Ый-Чжо88'   
Пуссен ГаэтанГрегерсен Стиан   49'  63' (Менса Гидеон (  63') Пембеле Тимоте  30' (Лакукс Том (  30'   34') Ахмедходжич АнелМангаш РикардуИгнатенко ДаниилГилавоги ЖошуаОнана ЖанДилросун Джавайро  83' (Мара Секу (  83') Ньянг М'Байе  83' (Адли Ясин (  83') Хван Ый-Чжо   84'
Запасные: Костиль БенуаМедиуб АбдельФрансержио РодригесБайсс ПолКлиджэ Тибо
Кайяр Марк-ОрельБронн ДиланКана-Бийик Жан-Армель  75' (Яде Папа Ндиага (  75') Куяте Кики   42'Делен ТомаПажо ВенсанН'Дорам КевинКанде Фали  83' (Нгетте Опа (  83') Сарр ПапЛамкель Зе Дидье   34'  56' (Мафута Луи (  56') Де Превиль Николя  46' (Булая Фарид (  46')
Запасные: Амаду ИбраимТраоре БубакарЖемерсон де ЖесусУкиджа АлександрНьяне Ибраима
10 апреля. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).

 

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окончен Бордо 3:1 Метц 2.07 3.45 3.75
Идет 67 минута Брест 0:1 Нант 2.48 3.35 2.95
Идет 67 минута Монако 2:1 Труа 1.31 5.60 10.00
Идет 65 минута Анже 0:0 Лилль 3.15 3.35 2.35
10.04  18:05 Ланс ... Ницца 2.20 3.50 3.35
10.04  20:00 Страсбург ... Лион 2.55 3.60 2.70
10.04  22:00 Марсель ... Монпелье 1.50 4.50 6.60
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