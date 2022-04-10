Девять матчей без побед подряд: «Метц» проиграл «Бордо»

Сегодня, 10 апреля, «Бордо» дома одержал волевую победу над «Метцом» со счетом 3:1 в 32-м туре Лиги 1.

Нападающий «Метца» Дидель Ламкель Зе открыл счет на 21-й минуте матча с передачи Николя Де Превиля. Игроки «Бордо» смогли отыграться на 52-й минуте встречи, мяч забил Рикарду Мангаш, а на 68-й минуте Сенегальский форвард Мбайе Ньянг вывел хозяев вперед. Окончательный счет в матче установил Хван Ви Чо на 88-й минуте - 3:1.

После 31-го тура «Бордо» поднялся на 19 строчку, набрав 26 очков, «Метц» занимает последнее место в Лиге 1, имея 23 очка в активе. Для гостей этот матч стал девятой игрой без побед.