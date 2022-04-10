Неймар: Месси и Мбаппе - два гения

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар лестно высказался по поводу своих звёздных одноклубников Лионеле Месси и Килиана Мбаппе.

Неймар сказал, что он очень рад сделать свой первый хет-трик в этом сезоне, но ещё больше он рад тому, что химия между ним и партнёрами по атаке становится всё ощутимее. Бразилец отметил, что ему приятно играть вместе с Месси и Мбаппе, которых он считает гениями футбола.

Напомним, что в этом сезоне Неймар провёл во французской лиге 17 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и четырьмя ассистами.