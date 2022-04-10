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Мбаппе: Жаль, что взаимопонимание с Неймаром и Месси появилось только сейчас

10 Апреля 2022 • 08:15 Комментировать
Клермон
1:6
ПСЖ
окончен

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился с журналистами своим мнением по поводу совместной игры с Лионелем Месси и Неймаром.

Мбаппе сказал, что ему очень жаль, что взаимопонимание с аргентинцем и бразильцем появилось только сейчас, но было много причин, приведших к такой задержке. Килиан отметил, что нужно уметь наслаждаться моментом и получать удовольствие от футбола.

Напомним, что парижская команда крупно обыграла «Клермон» со счётом 6:1. В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 28 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 14 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Лига 1 Килиан Мбаппе
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