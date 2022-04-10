Мбаппе: Жаль, что взаимопонимание с Неймаром и Месси появилось только сейчас

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился с журналистами своим мнением по поводу совместной игры с Лионелем Месси и Неймаром.

Мбаппе сказал, что ему очень жаль, что взаимопонимание с аргентинцем и бразильцем появилось только сейчас, но было много причин, приведших к такой задержке. Килиан отметил, что нужно уметь наслаждаться моментом и получать удовольствие от футбола.

Напомним, что парижская команда крупно обыграла «Клермон» со счётом 6:1. В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 28 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 14 ассистов.