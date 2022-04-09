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Рамос появился в стартовом составе «ПСЖ» всего лишь четвёртый раз в сезоне

09 Апреля 2022 • 22:08 Комментировать
Клермон
1:2
ПСЖ
2-й тайм

Испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос сыграет в стартовом составе своего клуба в матче против «Клермона». Это будет лишь четвертый раз в нынешнем сезоне, когда Рамос вышел в стартовом составе своей команды - при том, что «ПСЖ» сыграл в общей сложности уже сорок три матча в текущем сезоне!

Полезность Рамоса, перешедшего в «ПСЖ» в прошлом году в качестве свободного агента (что подразумевает щедрый личный гонорар), уже давно вызывает вопросы у болельщиков клуба. Испанец часто получает травмы, да и своими известными атакующими качествами не блещет - лишь один гол в составе «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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КЛЕРМОН ПСЖ
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окончен Реймс 2:3 Ренн 5.00 3.55 1.77
Идет 65 минута Клермон 1:2 ПСЖ 8.20 5.60 1.36
10.04  14:00 Бордо ... Метц 2.07 3.45 3.75
10.04  16:00 Брест ... Нант 2.48 3.35 2.95
10.04  16:00 Монако ... Труа 1.31 5.60 10.00
10.04  16:00 Анже ... Лилль 3.15 3.35 2.35
10.04  18:05 Ланс ... Ницца 2.20 3.50 3.35
10.04  20:00 Страсбург ... Лион 2.55 3.60 2.70
10.04  22:00 Марсель ... Монпелье 1.50 4.50 6.60
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