Рамос появился в стартовом составе «ПСЖ» всего лишь четвёртый раз в сезоне

Испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос сыграет в стартовом составе своего клуба в матче против «Клермона». Это будет лишь четвертый раз в нынешнем сезоне, когда Рамос вышел в стартовом составе своей команды - при том, что «ПСЖ» сыграл в общей сложности уже сорок три матча в текущем сезоне!

Полезность Рамоса, перешедшего в «ПСЖ» в прошлом году в качестве свободного агента (что подразумевает щедрый личный гонорар), уже давно вызывает вопросы у болельщиков клуба. Испанец часто получает травмы, да и своими известными атакующими качествами не блещет - лишь один гол в составе «ПСЖ».