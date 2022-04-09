«Ренн» повторил свой личный рекорд по очкам за сезон

В тридцать первом туре чемпионата Франции «Ренн» встречался на выезде с «Реймсом» и уверенно обыграл соперника, забив в его ворота три мяча. Победа позволила «Ренну» выбраться на второе место в турнирной таблице, пусть и временно - по потерянным очкам клуб занимает третье место.

После тридцать одного матча у «Ренна» пятьдесят шесть очков - и это повторение лучшего результата в истории «Ренна» после соответствующего количества матчей, это было сделано в сезоне 1998-1999. Тогда команда в итоге заняла пятое место в турнирной таблице по итогам сезона.