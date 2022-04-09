Пять голов на двоих: «Ренн» вышел на второе место в Лиге 1

Завершился первый субботний матч 31-го тура чемпионата Франции, в котором «Реймс» у себя дома уступил «Ренну».
Первые два гола в матче забил Бенжамен Буриго, оформив дубль. До разгромного счёт довёл Мартен Террье, но Максим Бузи сумел отыграть один гол.
На 78-й минуте Мусса Думбия не реализовал пенальти, а Йенс Каюсте не повторил ошибки сокомандника, реализовав свой одиннадцатиметровый, установив окончательный счёт – 2:3.
Победа позволила «Ренну» выйти на вторе место с 56-ю очками, «ПСЖ» возглавляет таблицу с 68-ю баллами.
«Реймс» располагается на 13-й строчке с 36 очками.
Протокол игры
|39'Буриго Бенжамен (0:1)
|43'Буриго Бенжамен (0:2)
|58'Террье Мартен (0:3)
|(1:3) Бузи Максим60'
|(2:3) Каюсте Йенс81'
Райкович Предраг•Бузи Максим • 68'Фас Ваут•Абдельамид Юнис•Конан Гислен•Фокет Томас•Манетси Маршал • 41'Лопи Дион 62' (Кеббаль Илан ( 62') •Бериша Валон 55' (Каюсте Йенс ( 55') •Мбюкю Натанаэль 55' (Локо Банзузи ( 55') •Ван Берген Митчелл 56' (Думбия Мусса ( 56')
Алемдар Доган•Траоре Амари 84' (Ассиньон Лоренс ( 84') •Омари Вармед•Агер Наиф•Трюффер Адриен•Майер Ловро 76' (Тэт Флавьен ( 76') •Сантамария Батист•Мартен Жонас•Буриго Бенжамен 90' (Мелинг Биргер ( 90') •Лаборд Гаэтан 84' (Гирасси Серу ( 84') •Террье Мартен 90' (Угочукву Лесли ( 90')
Запасные: Диуф Энди•Чауна Лум•Сален Ромен•Тель Матис
09 апреля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).