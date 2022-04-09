Пять голов на двоих: «Ренн» вышел на второе место в Лиге 1

Завершился первый субботний матч 31-го тура чемпионата Франции, в котором «Реймс» у себя дома уступил «Ренну».

Первые два гола в матче забил Бенжамен Буриго, оформив дубль. До разгромного счёт довёл Мартен Террье, но Максим Бузи сумел отыграть один гол.

На 78-й минуте Мусса Думбия не реализовал пенальти, а Йенс Каюсте не повторил ошибки сокомандника, реализовав свой одиннадцатиметровый, установив окончательный счёт – 2:3.

Победа позволила «Ренну» выйти на вторе место с 56-ю очками, «ПСЖ» возглавляет таблицу с 68-ю баллами.

«Реймс» располагается на 13-й строчке с 36 очками.