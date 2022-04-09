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Чемпионат Франции. 1 лига

Пять голов на двоих: «Ренн» вышел на второе место в Лиге 1

09 Апреля 2022 • 19:55 Комментировать
Реймс
2:3
Ренн
окончен

Завершился первый субботний матч 31-го тура чемпионата Франции, в котором «Реймс» у себя дома уступил «Ренну».

Первые два гола в матче забил Бенжамен Буриго, оформив дубль. До разгромного счёт довёл Мартен Террье, но Максим Бузи сумел отыграть один гол.

На 78-й минуте Мусса Думбия не реализовал пенальти, а Йенс Каюсте не повторил ошибки сокомандника, реализовав свой одиннадцатиметровый, установив окончательный счёт – 2:3.

Победа позволила «Ренну» выйти на вторе место с 56-ю очками, «ПСЖ» возглавляет таблицу с 68-ю баллами.

«Реймс» располагается на 13-й строчке с 36 очками.

Протокол игры  
Реймс 2:3Ренн
  39'Буриго Бенжамен (0:1)
  43'Буриго Бенжамен (0:2)
  58'Террье Мартен (0:3)
(1:3) Бузи Максим60'   
(2:3) Каюсте Йенс81'   
Райкович ПредрагБузи Максим   68'Фас ВаутАбдельамид ЮнисКонан ГисленФокет ТомасМанетси Маршал   41'Лопи Дион  62' (Кеббаль Илан (  62') Бериша Валон  55' (Каюсте Йенс (  55') Мбюкю Натанаэль  55' (Локо Банзузи (  55') Ван Берген Митчелл  56' (Думбия Мусса (  56')
Запасные: Хорнби ФрэйзерДиуф ЙеваннФлипс АлексисДумбия КамориКассама Морету
Алемдар ДоганТраоре Амари  84' (Ассиньон Лоренс (  84') Омари ВармедАгер НаифТрюффер АдриенМайер Ловро  76' (Тэт Флавьен (  76') Сантамария БатистМартен ЖонасБуриго Бенжамен  90' (Мелинг Биргер (  90') Лаборд Гаэтан  84' (Гирасси Серу (  84') Террье Мартен  90' (Угочукву Лесли (  90')
Запасные: Диуф ЭндиЧауна ЛумСален РоменТель Матис
09 апреля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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окончен Реймс 2:3 Ренн 5.00 3.55 1.77
09.04  22:00 Клермон ... ПСЖ 8.20 5.60 1.36
10.04  14:00 Бордо ... Метц 2.07 3.45 3.75
10.04  16:00 Брест ... Нант 2.48 3.35 2.95
10.04  16:00 Монако ... Труа 1.31 5.60 10.00
10.04  16:00 Анже ... Лилль 3.15 3.35 2.35
10.04  18:05 Ланс ... Ницца 2.20 3.50 3.35
10.04  20:00 Страсбург ... Лион 2.55 3.60 2.70
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