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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин готов к игре против «Труа»

09 Апреля 2022 • 15:18 Комментировать
Монако
...
Труа
1.35 5.10 9.50
Через 23 ч. 54 мин.

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о состоянии футболиста перед матчем 31-го тура чемпионата Франции против «Труа».

«У Саши всё в порядке, его ничего не беспокоит», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Матч «Монако» — «Труа» состоится завтра, 10 апреля, на домашней арене «монегасков». Начало — в 16:00 по московскому времени.

В текущем розыгрыше Лиги 1 25-летний Головин провёл 19 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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10.04  16:00 Брест ... Нант 2.48 3.35 2.95
10.04  16:00 Монако ... Труа 1.31 5.60 10.00
10.04  16:00 Анже ... Лилль 3.15 3.35 2.35
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