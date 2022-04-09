Головин готов к игре против «Труа»

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о состоянии футболиста перед матчем 31-го тура чемпионата Франции против «Труа».

«У Саши всё в порядке, его ничего не беспокоит», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Матч «Монако» — «Труа» состоится завтра, 10 апреля, на домашней арене «монегасков». Начало — в 16:00 по московскому времени.

В текущем розыгрыше Лиги 1 25-летний Головин провёл 19 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.