«ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 миллионов, чтобы удержать француза

«ПСЖ» всеми силами хочет удержать в команде Килиана Мбаппе.

Ради достижения этой цели руководство французского клуба готово предложить 23-летнему футболисту бонус в размере 150 миллионов евро, сообщает журналист Гильем Балаге для BBC.

По информации источника, сама зарплата Мбаппе составит 25 миллионов за сезон, ещё 50 миллионов получат родители игрока в качестве бонуса.

Теперь нападающий сборной Франции хочет пересмотреть условия контракта с мадридским «Реалом», которые он согласовал ранее.

В текущем сезоне Мбаппе провёл в составе «ПСЖ» 38 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 20 результативных передач. Летом франзуз станет свободным агентом и сможет свам выбрать свой будущий клуб.