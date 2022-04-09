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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 миллионов, чтобы удержать француза

09 Апреля 2022 • 13:03 Комментировать
Реймс
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Через 4 ч. 1 мин.

«ПСЖ» всеми силами хочет удержать в команде Килиана Мбаппе.

Ради достижения этой цели руководство французского клуба готово предложить 23-летнему футболисту бонус в размере 150 миллионов евро, сообщает журналист Гильем Балаге для BBC.

По информации источника, сама зарплата Мбаппе составит 25 миллионов за сезон, ещё 50 миллионов получат родители игрока в качестве бонуса.

Теперь нападающий сборной Франции хочет пересмотреть условия контракта с мадридским «Реалом», которые он согласовал ранее.

В текущем сезоне Мбаппе провёл в составе «ПСЖ» 38 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 20 результативных передач. Летом франзуз станет свободным агентом и сможет свам выбрать свой будущий клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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