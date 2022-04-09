Месси назван лучшим футболистом 21 века

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси был назван лучшим футболистом 21-го века по версии издания FourFourTwo.

34-летний аргентинский футболист занял первую строчку в рейтинге 100 лучших игроков мира в 21 веке. Следом за Месси расположился португальский форвард Криштиану Роналду. Тройку лучших замкнул бывший партнёр Месси по «Барселоне», а именно испанский полузащитник Андрес Иньеста.

Стоит отметить, что в десятку лучших также попали Роналдиньо, Хави, Тьерри Анри, Зинедин Зидан, Кака, Луис Суарес и немецкий голкипер Мануэль Нойер.