Тренер «Монако»: Хочется, чтобы мои футболисты были мотивированы на 200% в каждом матче

Наставник «Монако» Филипп Клеман поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча французского чемпионата с «Труа».

Клеман сказал, что монегаскам хочется набирать три очка в каждом поединке. Филипп отметил, что футболисты «Монако» верят в свои силы, но ему хотелось бы, чтобы его подопечные были мотивированы на 200 процентов в каждом матче.

Напомним, что на данный момент «Монако» занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1. Матч с «Труа» состоится десятого апреля в 16.00 по московскому времени.