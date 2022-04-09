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Тренер «Монако»: Хочется, чтобы мои футболисты были мотивированы на 200% в каждом матче

09 Апреля 2022 • 09:58 Комментировать
Монако
...
Труа
1.35 5.00 9.50
10.04 16:00

Наставник «Монако» Филипп Клеман поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча французского чемпионата с «Труа».

Клеман сказал, что монегаскам хочется набирать три очка в каждом поединке. Филипп отметил, что футболисты «Монако» верят в свои силы, но ему хотелось бы, чтобы его подопечные были мотивированы на 200 процентов в каждом матче.

Напомним, что на данный момент «Монако» занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1. Матч с «Труа» состоится десятого апреля в 16.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Филипп Клеман
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