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Владельцы «ПСЖ» разочарованы в трансфере Неймара

09 Апреля 2022 • 02:41 Комментировать

Руководители «ПСЖ» разочарованы трансфером Неймара, о чем пишет издание L’Équipe.

Футболисту придется остаться в Париже на следующий сезон, ибо оформить его трансфер не может ни один клуб мира. Учитывая огромную зарплату, проблем у французского гранда не меньше.

Катарские владельцы видят полную потерю мотивации Неймара. Они хотели, дабы именно бразилец стал лицом ЧМ-2022, в итоге качество его игры существенно снизилось, что приводит к регулярной критике.

Потраченные 500 млн евро на содержание Неймара не окупаются (трансфер + зарплата). И связано это в первую очередь с тем, что нападающий перестал показывать эффектную игру.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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