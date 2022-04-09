Владельцы «ПСЖ» разочарованы в трансфере Неймара

Руководители «ПСЖ» разочарованы трансфером Неймара, о чем пишет издание L’Équipe.

Футболисту придется остаться в Париже на следующий сезон, ибо оформить его трансфер не может ни один клуб мира. Учитывая огромную зарплату, проблем у французского гранда не меньше.

Катарские владельцы видят полную потерю мотивации Неймара. Они хотели, дабы именно бразилец стал лицом ЧМ-2022, в итоге качество его игры существенно снизилось, что приводит к регулярной критике.

Потраченные 500 млн евро на содержание Неймара не окупаются (трансфер + зарплата). И связано это в первую очередь с тем, что нападающий перестал показывать эффектную игру.