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Чемпионат Франции. 1 лига

«Лорьян» не забивал шесть мячей в матче Лиги 1 более двадцати лет

09 Апреля 2022 • 00:08 Комментировать
Лорьян
6:2
Сент-Этьен
окончен

Тридцать первый тур чемпионата Франции начался с крупной победы «Лорьяна» над «Сент-Этьеном» - хозяева выиграли со счетом 6:2. Это был всего лишь второй случай в истории «Лорьяна», когда команда смогла забить шесть мячей в матче высшей лиги чемпионата Франции. Впервые это случилось более двадцати лет тому назад - 27-го октября 2001-го года «Лорьян» обыграл с тем же счетом 6:2 «Генгам».

Сейчас «Лорьян» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата, в то время как «Сент-Этьен» остается на восемнадцатом месте и сражается за то, чтобы сохранить свое место в Лиге 1.

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Лорьян Сент-Этьен
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окончен Лорьян 6:2 Сент-Этьен 2.25 3.15 3.55
09.04  18:00 Реймс ... Ренн 3.90 3.50 2.01
09.04  22:00 Клермон ... ПСЖ 8.20 5.60 1.36
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Сегодня, 09 Апреля
00:08 · Франция. Лига 1
«Лорьян» не забивал шесть мячей в матче Лиги 1 более двадцати лет
08 Апреля
23:58 · Франция. Лига 1
«Лорьян» забил шесть мячей «Сент-Этьену», проигрывая по ходу матча 0:2
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