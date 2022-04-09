«Лорьян» не забивал шесть мячей в матче Лиги 1 более двадцати лет

Тридцать первый тур чемпионата Франции начался с крупной победы «Лорьяна» над «Сент-Этьеном» - хозяева выиграли со счетом 6:2. Это был всего лишь второй случай в истории «Лорьяна», когда команда смогла забить шесть мячей в матче высшей лиги чемпионата Франции. Впервые это случилось более двадцати лет тому назад - 27-го октября 2001-го года «Лорьян» обыграл с тем же счетом 6:2 «Генгам».

Сейчас «Лорьян» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата, в то время как «Сент-Этьен» остается на восемнадцатом месте и сражается за то, чтобы сохранить свое место в Лиге 1.