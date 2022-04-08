«Лилль» собирается расторгнуть контракт с Бен Арфа

Похоже, что дни Хатема Бен Арфа в «Лилле» сочтены, недавно его отстранили от тренировок, а сейчас, как сообщает RMC Sport, клуб и вовсе хочет избавиться от него и разорвать контракт досрочно. Атакующий полузащитник, в прошлом даже привлекавшийся для выступлений в сборной Франции, рассорился с наставником клуба Жосленом Гурвеннеком - Бен Арфа заявил ему, что команда играет «слишком осторожно».

После этого футболиста сперва перевели в дублирующий состав «догов», теперь же в стане чемпионов Франции и вовсе решили избавиться от него.