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Чемпионат Франции. 1 лига

«Лилль» собирается расторгнуть контракт с Бен Арфа

08 Апреля 2022 • 22:56 Комментировать
Анже
...
Лилль
3.30 3.15 2.35
10.04 16:00

Похоже, что дни Хатема Бен Арфа в «Лилле» сочтены, недавно его отстранили от тренировок, а сейчас, как сообщает RMC Sport, клуб и вовсе хочет избавиться от него и разорвать контракт досрочно. Атакующий полузащитник, в прошлом даже привлекавшийся для выступлений в сборной Франции, рассорился с наставником клуба Жосленом Гурвеннеком - Бен Арфа заявил ему, что команда играет «слишком осторожно».

После этого футболиста сперва перевели в дублирующий состав «догов», теперь же в стане чемпионов Франции и вовсе решили избавиться от него.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Хатем Бен Арфа
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АНЖЕ ЛИЛЛЬ
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