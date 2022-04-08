Расходы на зарплату Мбаппе в Париже превысят 50 млн евро в год

Руководство «ПСЖ» работает над продлением контракта с Килианом Мбаппе. Если ранее в диалоге был тупик, сегодня ситуация сдвинулась с мертвой точки.

СМИ сообщили об огромном подписном бонусе, который получит форвард за подписание нового контракта (180 млн евро). Второй вопрос — расходы на зарплату. Мбаппе получит «чистыми» 25 млн евро за сезон, что потребует от клуба расхода в 50 млн евро, учитывая оплату налогов.

Переговоры в процессе. Новостей относительно перехода в «Реал» становится все меньше. Похоже, постепенно Париж давит на парня и переводит на собственную сторону.