Советник князя Монако сделал заявление о будущем Головина

Советник князя Монако Альбера II Жуэль Бузу сообщил, при каких условиях футболист «Монако» Александр Головин может покинуть команду.

«Если трансфер Головина и случится, то только по спортивным причинам. Здесь нет дискриминации», – сказал советник князя в эфире «Матч ТВ».

Бузу заявил, что в Монако нет дискриминации русских. Он подчеркнул, что трансфер Головина если и состоится, то исключительно по спортивному принципу и согласно законам бизнеса.

Советник князя заявил, что в карликовом государстве преобладает около 120 национальностей, в связи с чем, о дискриминации не может идти и речи.

Головину 25 лет, он является воспитанником ЦСКА. Он стал игроком «Монако» в 2018 году.

В текущем сезоне он принял участие в 32 матчах за монегасков во всех турнирах, смог отличиться три раза и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 25 млн евро.