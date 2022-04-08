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Ни один клуб мира не потянет трансфер Неймара будущим летом

08 Апреля 2022 • 20:22 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Неймар останется в клубе, как минимум, на следующий сезон. О данной информации сообщает издание L'Equipe. Основная причина: ни один клуб мира не может позволить себе трансфер бразильца будущим летом.

На данный момент клубам не просто осуществить большие трансферы. Если верить СМИ, Париж хочет получить 100 млн евро за переход Неймара. «ПСЖ» готов снизить требования, но у форварда очень высокая зарплата. Неймар — самый высокооплачиваемый футболист в клубе. Уходить куда-либо он не планирует. Таких денег футболисту не предложит ни один европейский гранд.


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ПСЖ Неймар
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