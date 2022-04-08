«ПСЖ» предложит Мбаппе гигантскую сумму в качестве бонуса за продление контракта

«Пари Сен-Жермен» готов расстаться со значительными средствами, чтобы сохранить в своих рядах Килиана Мбаппе.

Контракт 23-летнего нападающего истекает через считанные месяцы. Француз выбирает между уходом в мадридский «Реал» и продлением соглашения со своим нынешним клубом.

Парижане готовы значительно вложиться, чтобы сохранить у себя молодую звезду. По информации BBC, «ПСЖ» предложит Мбаппе около 180 млн евро в качестве подъёмного бонуса в случае продления контракта. Кроме того, форвард будет зарабатывать порядка 25 млн евро в год.