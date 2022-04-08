Месси порекомендовал «ПСЖ» подписать молодую звезду «Лацио»

Лука Ромеро может переехать в Париж будущим летом. 17-летний футболист «Лацио» заинтересовал представителей из Парижа, о чем сообщает издание Corriere dello Sport.

Если верить источнику, Лионель Месси лично предложил вариант данного усиления руководству клуба. Футболист увидел работу молодого парня в национальной сборной.

Летом 2021 года Ромеро подписал контракт с «Лацио». Ранее Лука играл в «Мальорке». Он является самым молодым футболистом в истории дебюта Ла Лиги. Парень впервые вышел на поле, когда ему было 15 лет и 219 дней в игре против мадридского «Реала».