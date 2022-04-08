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У «Лиона» нет возможности оформить трансфер Ндомбеле

08 Апреля 2022 • 19:52 Комментировать

Руководители «Лиона» работают на рынке трансферов. Недавно в клубе было принято решение о том, что команда не будет окончательно выкупать полузащитника Танги Ндомбеле.Футболист «Тоттенхэма» вернется в Англию после годовой аренды и попробует выступить под руководством Антонио Конте.

Издание Daily Mail сообщает, что «Лион» не сможет выделить 54 млн фунтов стерлингов, которые прописаны в качестве опции выкупа за Ндомбеле. Понижать требования «Тоттенхэм» на намерен.

В 2019 году «Тоттенхэм» заплатил за переход полузащитника 60 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Лион Тоттенхэм Танги Ндомбеле
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