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Почеттино – о Мбаппе: «Идут переговоры»

08 Апреля 2022 • 19:23 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
09.04 22:00

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопросы о ближайшем будущем Килиана Мбаппе.

«Как тренер, я хочу лучшего для клуба и самого Килиана. Для «ПСЖ» будет лучше, если он останется. Для Килиана тоже будет лучше остаться. Переговоры продолжаются», – цитирует аргентинского специалиста издание Goal.

Напомним, что Килиан Мбаппе является трансферной целью мадридского «Реала», куда может перейти этим летом в качестве свободного агента. Однако 23-летний нападающий ещё не отказался от возможности продлить истекающее соглашение с «Пари Сен-Жермен».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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