Почеттино – о Мбаппе: «Идут переговоры»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопросы о ближайшем будущем Килиана Мбаппе.

«Как тренер, я хочу лучшего для клуба и самого Килиана. Для «ПСЖ» будет лучше, если он останется. Для Килиана тоже будет лучше остаться. Переговоры продолжаются», – цитирует аргентинского специалиста издание Goal.

Напомним, что Килиан Мбаппе является трансферной целью мадридского «Реала», куда может перейти этим летом в качестве свободного агента. Однако 23-летний нападающий ещё не отказался от возможности продлить истекающее соглашение с «Пари Сен-Жермен».