Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Тренировку «ПСЖ» пропустили 8 футболистов

08 Апреля 2022 • 14:54 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
09.04 22:00
Французский «ПСЖ» в выездном матче Лиги 1 против «Клермона» будет вынужден обойтись без восьмерых футболистов, который пропустили сегодняшнюю тренировку из-за различных повреждений.
 
Согласно журналисту Адриену Гренье, на групповом занятии сегодня отсутствовали такие футболисты, как вратарь Кейлор Навас, полузащитника Юлиан Дракслер, Андер Эррера, Исмаэль Гарби, Анхель Ди Мария, Леандро Паредез, и защитники Абду Диалло и Лайвен Кюрзава.
 
Что касается Серхио Рамоса, то испанский защитник тренировался в общей группе и будет готов помочь своей команде в завтрашнем поединке чемпионата Франции против «Клермона».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЛЕРМОН ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.04  22:00 Лорьян ... Сент-Этьен 2.35 3.30 3.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
14:54 · Франция. Лига 1
Тренировку «ПСЖ» пропустили 8 футболистов
13:23 · Франция. Лига 1
Пайе подшутил над своим одноклубником
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» собирается подписать защитника «Монпелье»
12:16 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле рассчитывает вернуться в «Тоттенхэм» летом
08:38 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» проявляет интерес к Ришарлисону
08:26 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «Севильи» может перебраться в «ПСЖ»
08:14 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Мы понимаем недовольство болельщиков, но это футбол»
00:12 · Франция. Лига 1
Мбаппе хочет работать в «ПСЖ» с Зинедином Зиданом 1
07 Апреля
23:41 · Англия. Премьер-лига
Мусса Дембеле повторил усмешку Роналду в игре с «Вест Хэмом»
22:08 · Франция. Лига 1
Паредес выбыл до конца сезона
22:02 · Германия. Бундеслига
«Вильярреал» интересуется полузащитником «Марселя»
21:37 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» интересуется Экитике
18:07 · Франция. Лига 1
Агент Головина рассказал о ситуации в команде и отношении к российскому полузащитнику
08:37 · Франция. Лига 1
Мбаппе ещё не решил, стоит ли ему оставаться в «ПСЖ»
05:34 · Франция. Лига 1
«Лион» интересуется возвращением Толиссо
Все новости
Рекомендуем