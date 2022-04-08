Тренировку «ПСЖ» пропустили 8 футболистов

Французский «ПСЖ» в выездном матче Лиги 1 против «Клермона» будет вынужден обойтись без восьмерых футболистов, который пропустили сегодняшнюю тренировку из-за различных повреждений.

Согласно журналисту Адриену Гренье, на групповом занятии сегодня отсутствовали такие футболисты, как вратарь Кейлор Навас, полузащитника Юлиан Дракслер, Андер Эррера, Исмаэль Гарби, Анхель Ди Мария, Леандро Паредез, и защитники Абду Диалло и Лайвен Кюрзава.

Что касается Серхио Рамоса, то испанский защитник тренировался в общей группе и будет готов помочь своей команде в завтрашнем поединке чемпионата Франции против «Клермона».