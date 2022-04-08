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Доннарумма: «Мы понимаем недовольство болельщиков, но это футбол»

08 Апреля 2022 • 08:14 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
09.04 22:00

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма перед матчем Лиги 1 с «Клермоном» еще раз ответил на вопросы журналистов по поводу вылета из Лиги чемпионов.

«Это было очень тяжело», — сказал Доннарумма. «Мы понимаем недовольство болельщиков, но мы также знаем, что, к сожалению, это футбол. Мы должны двигаться дальше, и мы это делаем. Это сложно, но в этой команде только отличные игроки. Нам всем грустно из-за Лиги чемпионов, но мы также должны смотреть в будущее».

«ПСЖ» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч мадридскому «Реалу». После этого главные игроки клуба были подвергнуты обструкции со стороны болельщиков команды.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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