Доннарумма: «Мы понимаем недовольство болельщиков, но это футбол»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма перед матчем Лиги 1 с «Клермоном» еще раз ответил на вопросы журналистов по поводу вылета из Лиги чемпионов.

«Это было очень тяжело», — сказал Доннарумма. «Мы понимаем недовольство болельщиков, но мы также знаем, что, к сожалению, это футбол. Мы должны двигаться дальше, и мы это делаем. Это сложно, но в этой команде только отличные игроки. Нам всем грустно из-за Лиги чемпионов, но мы также должны смотреть в будущее».

«ПСЖ» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч мадридскому «Реалу». После этого главные игроки клуба были подвергнуты обструкции со стороны болельщиков команды.