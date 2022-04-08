Мбаппе хочет работать в «ПСЖ» с Зинедином Зиданом

Нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе пребывает в сомнениях по поводу своего будущего - его активно окучивает мадридский «Реал», но в то же время Мбаппе хотел бы остаться в своем нынешнем клубе.

Одним из важнейших факторов для него может оказаться выбор главного тренера клуба - не секрет, что нынешний наставник Маурисио Почеттино готовится покинуть свой пост в конце года, и тогда у «ПСЖ» будет новый тренер.

Многие считают, что им может стать Зинедин Зидан, и это важно для Мбаппе, который хочет, как уточняет журналист Фабрис Хокинс, работать именно с Зиданом.