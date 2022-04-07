Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Паредес выбыл до конца сезона

07 Апреля 2022 • 22:08 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес выбыл до конца сезона, сообщает пресс-служба парижского клуба.

На этой неделе 27-летнему полузащитнику пришлось перенести операцию из-за травмы паха и бедра. Источник сообщает, что в игру футболист сможет вернуться только в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Паредес находится в списке футболистов, с которыми «ПСЖ» намерен расстаться в летнее трансферное окно.

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Леандро Паредес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.04  22:00 Лорьян ... Сент-Этьен 2.35 3.30 3.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
22:08 · Франция. Лига 1
Паредес выбыл до конца сезона
22:02 · Германия. Бундеслига
«Вильярреал» интересуется полузащитником «Марселя»
21:37 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» интересуется Экитике
18:07 · Франция. Лига 1
Агент Головина рассказал о ситуации в команде и отношении к российскому полузащитнику
08:37 · Франция. Лига 1
Мбаппе ещё не решил, стоит ли ему оставаться в «ПСЖ»
05:34 · Франция. Лига 1
«Лион» интересуется возвращением Толиссо
04:12 · Франция. Лига 1
Стало известно, из-за чего Бен-Арфа был исключен из состава «Лилля»
02:24 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашел нового спонсора
06 Апреля
19:37 · Германия. Бундеслига
Возвращение Нкунку может помочь «ПСЖ» сохранить Мбаппе
15:35 · Франция. Лига 1
Чуамени не хочет переходить в «ПСЖ» 1
15:27 · Италия. Серия А
«ПСЖ» планирует купить полузащитника «Салернитаны»
15:24 · Франция. Лига 1
Эмери прокомментировал поражение «ПСЖ» против «Реала»
14:30 · Англия. Премьер-лига
Мойзе Кин ведет переговоры с «ПСЖ»
14:22 · Англия. Премьер-лига
СМИ: Мбаппе продолжит карьеру в «Ливерпуле 4
13:18 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Краснодара» Кабелла перебрался в «Монпелье»
Все новости
Рекомендуем