Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес выбыл до конца сезона, сообщает пресс-служба парижского клуба.

На этой неделе 27-летнему полузащитнику пришлось перенести операцию из-за травмы паха и бедра. Источник сообщает, что в игру футболист сможет вернуться только в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Паредес находится в списке футболистов, с которыми «ПСЖ» намерен расстаться в летнее трансферное окно.

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.