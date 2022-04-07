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Чемпионат Франции. 1 лига

Агент Головина рассказал о ситуации в команде и отношении к российскому полузащитнику

07 Апреля 2022 • 18:07 Комментировать
Монако
...
Труа
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10.04 16:00

Агент российского полузащитника Александра Головина, выступающего за «Монако», Александр Клюев ответил на вопрос о ситуации вокруг своего клиента на фоне поднявшихся русофобских настроений в Европе.

«У Саши всё отлично, он готовится к игре. Все его поддерживают, никаких проблем нет», – приводит слова Клюева издание «Чемпионат».

Отметим, что сегодня стало известно, что игроки чешских футбольных клубов Евгений Назаров и Максим Матвеев покинули свои команды из-за того, что чешские власти отказались им выдавать чешские рабочие визы.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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МОНАКО ТРУА
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