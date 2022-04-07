Агент Головина рассказал о ситуации в команде и отношении к российскому полузащитнику

Агент российского полузащитника Александра Головина, выступающего за «Монако», Александр Клюев ответил на вопрос о ситуации вокруг своего клиента на фоне поднявшихся русофобских настроений в Европе.

«У Саши всё отлично, он готовится к игре. Все его поддерживают, никаких проблем нет», – приводит слова Клюева издание «Чемпионат».

Отметим, что сегодня стало известно, что игроки чешских футбольных клубов Евгений Назаров и Максим Матвеев покинули свои команды из-за того, что чешские власти отказались им выдавать чешские рабочие визы.