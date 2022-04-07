Мбаппе ещё не решил, стоит ли ему оставаться в «ПСЖ»

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе всё ещё не решил, стоит ли ему оставаться в парижском клубе на следующий сезон.

По информации журналиста Жюльена Мейнара, 23-летний французский футболист ведёт переговоры как с «ПСЖ», так и с представителями мадридского «Реала». Мбаппе пока не определился с новой командой, но он всё же склоняется к тому, чтобы летом перебраться в Мадрид.

Напомним, что этим летом Килиан Мбаппе станет свободным агентом. В этом сезоне форвард провёл во французской лиге 27 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 13 ассистов.