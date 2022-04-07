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Чемпионат Франции. 1 лига

«Лион» интересуется возвращением Толиссо

07 Апреля 2022 • 05:34 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо имеет все шансы для того, чтобы вернуться в «Лион». О данной информации сообщает издание L’Equipe.

Президент «Лиона» лично заинтересован в подписании контракта со своим воспитанником. Он уже связывался с 27-летним французом и обсуждал возможное возращение. Функционер уверен, что после провального сезона в Мюнхене следует вернуться во Францию и дать результат.

Следует отметить, что Толиссо в текущем розыгрыше сильно страдает от мышечных повреждений, а контракт хавбека с «Баварией» истекает будущим летом. Договориться о новом соглашении стороны пока не смогли.


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Лион Бавария Корентен Толиссо зель
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