«Лион» интересуется возвращением Толиссо

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо имеет все шансы для того, чтобы вернуться в «Лион». О данной информации сообщает издание L’Equipe.

Президент «Лиона» лично заинтересован в подписании контракта со своим воспитанником. Он уже связывался с 27-летним французом и обсуждал возможное возращение. Функционер уверен, что после провального сезона в Мюнхене следует вернуться во Францию и дать результат.

Следует отметить, что Толиссо в текущем розыгрыше сильно страдает от мышечных повреждений, а контракт хавбека с «Баварией» истекает будущим летом. Договориться о новом соглашении стороны пока не смогли.