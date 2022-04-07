Стало известно, из-за чего Бен-Арфа был исключен из состава «Лилля»

Полузащитник «Лилля» Атем Бен-Арфа попал в неприятную ситуацию. Футболиста исключили из состава из-за конфликта с главным тренером (Жосленом Гурвеннеком).

Хавбек высказал свои претензии наставнику в тренировочном процессе и сказал следующее:

«Мы играем слишком глубоко! Мы не работаем, как команда, которая готова бросить вызов Европе! Это тебе не «Генгам»! — сказал футболист главному тренеру.

Следует отметить, что «Генгам» — предыдущее место работы Гурвеннека.

За свои слова Бен-Арфа был исключен из состава команды. В ближайшем будущем стороны попытаются уладить конфликт.