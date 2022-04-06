Чуамени не хочет переходить в «ПСЖ»

Опорный полузащитник французского «Монако» Орельен Чуамени предпочитает следующим летом перейти в клуб из зарубежного чемпионата, нежели уйти в стан прямых конкурентов «монегасков» в лице «ПСЖ».

Как сообщает журналист Адриен Гренье, полузащитник больше отдаёт предпочтение к иностранным клубам. В услуге Чуамени заинтересованы «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и лондонский «Челси».

Молодой полузащитник уже провёл несколько матчей за основную сборную Франции. Некоторые источники ранее заявили, что полузащитник следующим летом станет одной из главных трансферных целей мадридского «Реала».