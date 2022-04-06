Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Чуамени не хочет переходить в «ПСЖ»

06 Апреля 2022 • 15:35 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
09.04 22:00
Опорный полузащитник французского «Монако» Орельен Чуамени предпочитает следующим летом перейти в клуб из зарубежного чемпионата, нежели уйти в стан прямых конкурентов «монегасков» в лице «ПСЖ».
 
Как сообщает журналист Адриен Гренье, полузащитник больше отдаёт предпочтение к иностранным клубам. В услуге Чуамени заинтересованы «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и лондонский «Челси».
 
Молодой полузащитник уже провёл несколько матчей за основную сборную Франции. Некоторые источники ранее заявили, что полузащитник следующим летом станет одной из главных трансферных целей мадридского «Реала».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Орельен Чуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЛЕРМОН ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Апреля
15:35 · Франция. Лига 1
Чуамени не хочет переходить в «ПСЖ»
15:27 · Италия. Серия А
«ПСЖ» планирует купить полузащитника «Салернитаны»
15:24 · Франция. Лига 1
Эмери прокомментировал поражение «ПСЖ» против «Реала»
14:30 · Англия. Премьер-лига
Мойзе Кин ведет переговоры с «ПСЖ»
14:22 · Англия. Премьер-лига
СМИ: Мбаппе продолжит карьеру в «Ливерпуле 1
13:18 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Краснодара» Кабелла перебрался в «Монпелье»
12:54 · Франция. Лига 1
Бывший агент Бен Арфы: «Возможно, он самый большой потерянный талант 21-го века»
12:18 · Англия. Премьер-лига
Погба отложил переговоры с «ПСЖ», ожидая звонка от «Ювентуса»
11:16 · Англия. Премьер-лига
Паредес заинтересовал «Арсенал» и «Тоттенхэм»
05 Апреля
14:49 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» предложил Погба меньшую зарплату, чем в «МЮ»
13:14 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Вернулся в сборную не для того, чтобы войти в историю»
13:08 · Франция. Лига 1
Аль-Хелаифи: «Мы купили «ПСЖ» за 70 миллионов евро, сейчас он стоит на порядок дороже»
12:50 · Франция. Лига 1
Мбаппе всё же решил остаться в «ПСЖ» 6
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Ренн» хочет подписать Мойзе Кина
11:22 · Франция. Лига 1
Неймар о голе «Лоряьну»: «Я был «пьяным», поэтому это сработало»
Все новости
Рекомендуем