Эмери прокомментировал поражение «ПСЖ» против «Реала»

Бывший тренер французского «ПСЖ», а ныне наставник испанского «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение парижского клуба в ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Когда Бензема забил второй гол, я увидел лица игроков, которых прекрасно знаю. Я говорю о Маркиньосе и Кимпембе. Их лица были полны разочарования, они не знали как реагировать», – цитирует испанского наставника L`Equipe.

Напомним, что «ПСЖ» проиграл мадридскому «Реалу» в ⅛ финала Лиги чемпионов со счётом 3:2 по сумме двух матчей. Все голы в тех матчах забивали французы Карим Бензема и Киллиан Мбаппе.