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Эмери прокомментировал поражение «ПСЖ» против «Реала»

06 Апреля 2022 • 15:24 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
09.04 22:00
Бывший тренер французского «ПСЖ», а ныне наставник испанского «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение парижского клуба в ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
 
«Когда Бензема забил второй гол, я увидел лица игроков, которых прекрасно знаю. Я говорю о Маркиньосе и Кимпембе. Их лица были полны разочарования, они не знали как реагировать», – цитирует испанского наставника L`Equipe.
 
Напомним, что «ПСЖ» проиграл мадридскому «Реалу» в ⅛ финала Лиги чемпионов со счётом 3:2 по сумме двух матчей. Все голы в тех матчах забивали французы Карим Бензема и Киллиан Мбаппе.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Унаи Эмери
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КЛЕРМОН ПСЖ
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