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Чемпионат Франции. 1 лига

Экс-игрок «Краснодара» Кабелла перебрался в «Монпелье»

06 Апреля 2022 • 13:18 Комментировать

Французский экс-полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла подписал соглашение с клубом «Монпелье».

Как сообщает пресс-служба французского клуба, 32-летний футболист подписал с «Монпелье» соглашение, которое будет действовать до конца этого сезона. Стоит отметить, что в составе «Монпелье» Реми уже выступал с 2009 по 2014 год. Вместе с «паладинами» Кабелла становился чемпионом Франции.

В этом сезоне Реми Кабелла провёл в составе «Краснодара» в Российской Премьер-лиге 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Монпелье Лига 1 Реми Кабелла
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