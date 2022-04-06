Экс-игрок «Краснодара» Кабелла перебрался в «Монпелье»

Французский экс-полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла подписал соглашение с клубом «Монпелье».

Как сообщает пресс-служба французского клуба, 32-летний футболист подписал с «Монпелье» соглашение, которое будет действовать до конца этого сезона. Стоит отметить, что в составе «Монпелье» Реми уже выступал с 2009 по 2014 год. Вместе с «паладинами» Кабелла становился чемпионом Франции.

В этом сезоне Реми Кабелла провёл в составе «Краснодара» в Российской Премьер-лиге 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью ассистами.